Cek Jadwal MotoGP Thailand, Marc Marquez Sebut Aprilia
jpnn.com - BURIRAM - Seri pertama MotoGP 2026, yakni MotoGP Thailand di Buriram hadir akhir pekan ini.
Free practice atau FP1 MotoGP Thailand 2026 bergulir siang ini.
Apakah Ducati, khususnya Marc Marquez masih menjadi patokan di lintasan?
“Setiap tahun semua pabrikan dan pembalap meningkatkan level mereka. Ducati sudah berada di level yang sangat tinggi di tahun-tahun sebelumnya, jadi, menjadi lebih sulit untuk meningkatkannya, tetapi kami mencoba membuat perbedaan dalam detail kecil," ujar Marc Marquez.
"Di sisi lain, jika Anda berada di level yang sangat rendah, margin untuk peningkatan jauh lebih besar. Saya mengharapkan Ducati yang sangat kuat, tetapi juga Aprilia yang sangat kuat, yang sudah menyelesaikan musim lalu dengan sangat baik," tutur Marc. (ms/jpnn)
Jadwal MotoGP Thailand 2026
Jumat (27/2)
10.45-11.30 WIB: Free Practice 1
15.00-16.00 WIB: Practice
Sabtu (28/2)
10.10-10.40 WIB: Free Practice 2
10.50-11.05 WIB: Qualifying 1
11.15-11.30 WIB: Qualifying 2
15.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (1/3)
10.40-10.50 WIB: Warm Up
15.00 WIB: Grand Prix/Race 26 Laps
FP1 MotoGP Thailand 2025 hadir siang ini. Jangan ketinggalan. Cek jadwal lengkap di sini.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pedro Acosta Tidak Mau Muluk-Muluk untuk MotoGP Thailand 2026
- MotoGP 2026: Di Balik Keperkasaan Ducati, Marc Marquez Masih Dikejar Trauma Ini
- MotoGP Siapkan Aturan Gaji Pembalap, Rookie Ketiban Untung
- Toprak, Bintang Superbike yang Masih Kebingungan di MotoGP
- MotoGP 2026: Api Lama Marc Marquez-Valentino Rossi Kembali Membara
- 14 Rekor Gila Menunggu Marc Marquez di MotoGP 2026