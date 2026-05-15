Cek Jadwal PO MacBook Neo Pertama di Indonesia, Banyak Benefitnya
jpnn.com, JAKARTA - Pengalaman pre-order terbaik dan benefit paling melimpah kini makin dilirik oleh masyarakat.
Melihat tren tersebut sejumlah akun Apple Authorized Reseller (AAR) di Indonesia serentak mengumumkan jadwal pemesanan jalur order resmi Macbook Neo.
Adapun pre-order Macbook Neo resmi diumumkan dibuka pada 15 Mei 2026, pukul 09.00 WIB.
Macbook Neo dengan image stylish yang dekat dengan gaya hidup generasi muda itu memiliki kelebihan ‘ringkas untuk mobilitas’, harga kompetitif, tetapi tetap powerful.
Tersedia dalam empat warna, yakni blush, silver, indigo, dan citrus.
Laptop ini mulai dilirik sebagai “starter pack” ideal untuk mendukung tugas kuliah, editing konten ringan, hingga kerja remote dari coffee shop.
CEO Apple Tim Cook melalui unggahan di akun X miliknya telah menyebut pekan peluncuran MacBook Neo sebagai minggu peluncuran terbaik yang pernah ada untuk pelanggan Mac pertama kali.
Hal ini menunjukkan tingginya minat pengguna baru terhadap lini MacBook ini.
Melihat tren tersebut sejumlah akun Apple Authorized Reseller (AAR) di Indonesia serentak mengumumkan jadwal pemesanan jalur order resmi Macbook Neo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MacBook Neo Ramai Jadi Perbincangan
- iPhone 17e Akan Meluncur Pada Tahun Ini, Catat Tanggalnya
- Rumor Kehadiran Apple 17e hingga MacBook Entry Level
- Apple Beri Sinyal Akan Rilis MacBook Dengan Chip M5, Luar Biasa
- Apple Kasih Kode! MacBook dengan Chip M5 Siap Bikin Geger
- Gandeng Muklay, Digimap Hadirkan 2 Merchandise Eksklusif, Sebegini Harganya