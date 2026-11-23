jpnn.com, JAKARTA - Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin (23/11).

Melalui Samsat Keliling, masyarakat dapat mengurus pengesahan STNK tahunan serta membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Berdasarkan unggahan akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro, pada Senin, layanan di wilayah Jakarta tersebar di lima lokasi. Di Jakarta Pusat, layanan tersedia di Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB. Di Jakarta Utara, layanan dibuka di halaman parkir Samsat dan parkir Italy Mall Artha Gading pada jam yang sama. Di Jakarta Barat, layanan berada di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB.

Di Jakarta Selatan, petugas melayani warga di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB serta di parkir TMPN Kalibata pukul 09.00-14.00 WIB. Sementara itu, di Jakarta Timur, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.

Untuk wilayah Tangerang, Samsat Keliling hadir di Kota Tangerang, Serpong, Ciledug, Ciputat, Kelapa Dua, dan Cinere. Di Kota Tangerang, layanan berlokasi di Alun-alun Cibodas dan parkiran Busway Foodmosphere pukul 09.00-11.30 WIB. Di Serpong, layanan dibuka di halaman parkir Samsat pukul 08.00-11.30 WIB dan di ITC BSD pukul 16.00-18.00 WIB.

Di Ciledug, petugas melayani warga di Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village pukul 09.00-11.30 WIB. Di Ciputat, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB. Adapun di Kelapa Dua, layanan berada di Kantor Kecamatan Pagedangan pukul 08.00-14.00 WIB, sedangkan di Cinere layanan dibuka di Kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00-11.30 WIB.

Di wilayah Bekasi, Samsat Keliling Kota Bekasi tersedia di Mono Caffe Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, pukul 18.00-21.00 WIB dan di Pakuwon Mall pukul 10.00-11.30 WIB. Di Kabupaten Bekasi, layanan berlokasi di Pasar Bersih Cikarang Jababeka pukul 09.00-11.30 WIB.

Sementara itu, di Depok, layanan tersedia di halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB dan di Kantor Kecamatan Bojong Gede pukul 09.00-11.30 WIB.