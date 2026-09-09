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Cek Karhutla di Ketapang, Menhut Raja Juli: Titik Hotspot Turun, Tetapi

Cek Karhutla di Ketapang, Menhut Raja Juli: Titik Hotspot Turun, Tetapi
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Menhut Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di Kalbar. Foto: Kemenhut

jpnn.com, KALIMANTAN BARAT - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni melakukan kunjungan kerja ke Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Selasa (8/9/2026).

Kunjungan itu dilakukan untuk mastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berjalan dengan lancar.

Dia mengatakan sejumlah titik panas di Ketapang sudah menunjukkan tren penurunan.

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Meski begitu, dia mengingatkan agar semua pihak tidak lengah.

Berdasarkan data per malam sebelumnya (7/9), jumlah hotspot di Ketapang kini tersisa 13 titik.

“Sekali lagi dari data yang ada per malam tadi, hotspot di Ketapang, berkat kerja sama semua pihak, Pak Bupati, TNI, Polri, KPH, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Masyarakat Peduli Api, dan seterusnya, angkanya terus turun, tinggal 13 hotspot,” ujar Menhut Raja Antoni dalam siaran persnya, Rabu (9/9).

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Sekjen PSI itu eminta penurunan angka hotspot tidak membuat seluruh pihak menganggap penanganan karhutla telah selesai.

Justru, lanjutnya, sisa titik panas tersebut harus segera dikejar dan dipadamkan agar tidak berkembang kembali.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni kunjungan kerja untuk mastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berjalan dengan lancar.

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