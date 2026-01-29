Cek Kawasan Bantimurung, Menhut Singgung Perbaikan Fasilitas Dasar Taman Nasional
jpnn.com, SULAWESI SELATAN - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyinggung pentingnya perbaikan fasilitas dasar di Taman Nasional seperti toilet, karena hal itu mencerminkan pengelolaan kawasan.
Hal demikian dikatakannya setelah mengecek pengelolaan kawasan konservasi serta pengembangan ekowisata berbasis keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bantimurung, Sulawesi Selatan, Rabu (28/1) kemarin.
“Saya selalu mengatakan, jangan hanya melihat ruang tamu, tetapi lihatlah toiletnya. Ini penting sekali," kata Raja Juli melalui keterangan remsi, Kamis (29/1).
Selain itu, Menhut menekankan perlunya perbaikan infrastruktur pendukung demi menarik wisatawan berkunjung ke Taman Nasional.
Dia tidak ingin jalur wisata masih licin dan berlumut, karena tidak aman dan ramah pengunjung.
Menurutnya, pengembangan ekowisata yang baik akan memberikan banyak manfaat, baik dari ekonomi maupun kelestarian alam.
Raja Juli menyebut pemerintah berkomitmen menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas layanan kawasan Taman Nasional.
"Semua pihak bahu-membahu, dan hasilnya bisa kita rasakan bersama. Menjaga kosistem yang penting ini, sehingga meningkatkan jumlah spesies,” ujar eks Wakil Kepala Otorita IKN itu.
Menhut Raja Juli Antoni menyebut penting bagi pengelola Taman Nasional untuk memperbaiki fasilitas dasar demi menarik pengujung.
