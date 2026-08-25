Cek Kesehatan Gratis: Deteksi Dini, Selamatkan Perempuan Indonesia dari Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Cara terbaik mencintai kehidupan pemberian Tuhan adalah dengan menjaga kesehatan tubuh dan mencegah datangnya penyakit.

Di zaman modern saat ini terdapat berbagai tantangan dalam menjaga kesehatan tubuh.

Pola hidup dan pola makan yang buruk bisa membawa dampak negatif terhadap kesehatan.

Pola makan dan hidup sehat sudah seharusnya menjadi bagian dari kesadaran penuh masyarakat.

Di sisi lain, penyakit juga bisa dicegah dini dan tuntas diobati dengan melakukan cek kesehatan secara berkala.

Meski diakui, tak semua masyarakat memberanikan diri untuk melakukan cek kesehatan.

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Salah satu satu alasannya karena takut bila ternyata mengidap penyakit tertentu. Takut menerima kenyataan.

Namun, ide program dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sejak awal 2025 lalu, perlahan mengubah pola pikir masyarakat terkait cek kesehatan berkala tersebut.