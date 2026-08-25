Cek Kesehatan Gratis: Deteksi Dini, Selamatkan Perempuan Indonesia dari Kanker
jpnn.com, JAKARTA - Cara terbaik mencintai kehidupan pemberian Tuhan adalah dengan menjaga kesehatan tubuh dan mencegah datangnya penyakit.
Di zaman modern saat ini terdapat berbagai tantangan dalam menjaga kesehatan tubuh.
Pola hidup dan pola makan yang buruk bisa membawa dampak negatif terhadap kesehatan.
Pola makan dan hidup sehat sudah seharusnya menjadi bagian dari kesadaran penuh masyarakat.
Di sisi lain, penyakit juga bisa dicegah dini dan tuntas diobati dengan melakukan cek kesehatan secara berkala.
Meski diakui, tak semua masyarakat memberanikan diri untuk melakukan cek kesehatan.
Salah satu satu alasannya karena takut bila ternyata mengidap penyakit tertentu. Takut menerima kenyataan.
Namun, ide program dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sejak awal 2025 lalu, perlahan mengubah pola pikir masyarakat terkait cek kesehatan berkala tersebut.
Kemenkes RI melalui program Cek Kesehatan Gratis menargetkan skrining bagi masyarakat untuk deteksi dini penyakit kanker.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AstraZeneca Serukan Penguatan Ekosistem Navigasi Pasien untuk Layanan Kesehatan Berkelanjutan
- Delegasi Jerman & Wamenkes Tinjau Produksi MMS Bayer Indonesia
- PSI Dukung Program Cek Kesehatan Gratis Prabowo, Dorong Penguatan
- 5 Manfaat Mentimun, Wanita Pasti Suka
- WKRI Cabang Santa Theresia Gelar Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Kanker dan Tumor, Begini Cara Mencegahnya
- 3 Manfaat Daun Kelor yang Luar Biasa