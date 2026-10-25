menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Cek Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Mungkin Lega

Cek Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Mungkin Lega

Cek Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Mungkin Lega
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi race MotoGP Australia 2026 dibatalkan. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - VICTORIA - Balapan utama atau race alias grand prix MotoGP Australia 2026 di Phillip Island dibatalkan.

Race yang dijadwalkan digelar pukul 10.00 WIB, lalu diundur ke pukul 12.00 WIB, resmi ditiadakan.

Itu semua lantaran jarak pandang terbatas.

Baca Juga:

"Akibat jarak pandang terbatas yang mengganggu operasional helikopter medis di Grand Prix of Australia, balapan resmi dibatalkan," bunyi pernyataan pihak MotoGP.

Mungkin banyak yang kecewa, terutama para penggila MotoGP yang sudah berada di sirkuit.

Namun, ini karena demi keselamatan semua pihak, terutama para pembalap.

Baca Juga:

"Sebagai salam perpisahan untuk sirkuit ini, para pembalap MotoGP akan melakukan satu putaran di belakang safety car dan berhenti di lintasan lurus utama untuk menyapa para penggemar."

Ya, tak ada MotoGP Australia di Phillip Island tahun depan, karena dipindah ke Adelaide.

Race alias grand prix MotoGP Australia 2026 di Phillip Island dibatalkan demi keselamatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI