Cek Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Mungkin Lega

jpnn.com - VICTORIA - Balapan utama atau race alias grand prix MotoGP Australia 2026 di Phillip Island dibatalkan.

Race yang dijadwalkan digelar pukul 10.00 WIB, lalu diundur ke pukul 12.00 WIB, resmi ditiadakan.

Itu semua lantaran jarak pandang terbatas.

"Akibat jarak pandang terbatas yang mengganggu operasional helikopter medis di Grand Prix of Australia, balapan resmi dibatalkan," bunyi pernyataan pihak MotoGP.

Mungkin banyak yang kecewa, terutama para penggila MotoGP yang sudah berada di sirkuit.

Namun, ini karena demi keselamatan semua pihak, terutama para pembalap.

"Sebagai salam perpisahan untuk sirkuit ini, para pembalap MotoGP akan melakukan satu putaran di belakang safety car dan berhenti di lintasan lurus utama untuk menyapa para penggemar."

Ya, tak ada MotoGP Australia di Phillip Island tahun depan, karena dipindah ke Adelaide.