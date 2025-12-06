Cek Klasemen, Persib Bandung Masih Bisa Gusur Persija Jakarta
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung masih mengantongi satu laga tunda, yakni pekan ke-12 Super League, melawan tuan rumah Malut United.
Laga yang seharusnya digelar pada awal November itu ditunda lantaran Persib melakoni pertarungan di AFC Champions League Two.
Duel Malut United vs Persib Bandung pun bakal hadir pada Minggu, 14 Desember.
Persib si Maung Bandung yang menundukkan Borneo FC di GBLA, Jumat (5/12) malam WIB, kini punya kesempatan untuk menggusur Persija Jakarta dari peringkat kedua.
Andai memetik tiga poin dari kunjungan ke markas Malut United pekan depan, maka Persib mengumpulkan poin yang lebih banyak dari Persija.
Sementara itu, Malut United juga punya kesempatan menembus Top 4.
Jika mengalahkan Persib, maka Malut United punya poin lebih banyak dari PSIM Yogyakarta. (il/jpnn)
Hasil-Jadwal Pekan Tunda ke-4 dan ke-12 serta Klasemen Super League
ileague
Persib Bandung masih menyimpan satu laga tunda. Lihat klasemen Super League di sini.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelatih Persib Bojan Hodak Bilang Skor 3-1 Sudah Bagus Bagi Borneo FC
- Kalah dari Persib Bandung, Pelatih Borneo FC Irit Bicara
- Perkasa! Persib Bandung Kalahkan Borneo FC, Ramon Tanque Pecah Telur
- Persib vs Borneo FC: Bojan Hodak Buat Kejutan, Kiper Muda Fitrah Maulana Debut
- Live Streaming Persib Vs Borneo FC dan Klasemen Super League
- Pelatih Persib Bandung Blak-blakan Alasan Coret Wiliam Marcilio Meski Punya Kualitas