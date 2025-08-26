Cek Klasemen Super League & Harga Tiket Persib Vs Borneo FC

jpnn.com - JAKARTA - Borneo FC Samarinda menjadi satu-satunya tim yang selalu menang di tiga laga awal BRI Super League 2025/26.

Klub yang bermarkas Stadion Segiri, Samarinda itu mengalahkan Bhayangkara FC 1-0 di pekan pertama, 1-0 vs PSBS Biak di pekan kedua, dan 3-1 vs Persijap Jepara pada pekan ketiga.

Hasil tersebut membuat Pesut Etam -julukan Borneo FC, memimpin klasemen.

Pada pekan ke-4, Borneo FC akan bertandang ke kandang juara bertahan Persib Bandung.

Si Maung Bandung baru memetik empat poin hasil dari satu kali menang (2-0 vs Semen Padang), satu kali imbang (1-1 vs PSIM Yogyakarta), dan satu kali kalah (1-2 vs Persijap Jepara).

Untuk big match Persib vs Borneo FC pada Minggu (31/8) itu, pihak Persib sudah menjual tiket masuk.

"Tiket untuk laga kandang kontra Borneo FC yang sudah didiskon sebesar 20% dalam rangka Hari Kemerdekaan RI, bisa dibeli di Persib Apps. Bobotoh dapat memilih kategori tribune sesuai kenyamanan," bunyi pernyataan di laman Persib.

Tiket Persib Vs Borneo FC