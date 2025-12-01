Cek Klasemen Super League, Persib Vs Borneo FC Jumat Ini
jpnn.com - BANDUNG - Mayoritas klub Super League libur pendek menyusul adanya SEA Games 2025, tetapi tidak buat lima tim ini, yakni Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, PSM Makassar, Persebaya Surabaya, dan Malut United.
Persib Bandung harus menuntaskan laga tunda pekan ke-4, yakni menjamu Borneo FC di Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 5 Desember.
PSM Makassar yang sedang on fire, juga kudu melakoni laga tunda pekan ke-4, menghadapi Persebaya di Gelora BJ Habibie pada Sabtu, 6 Desember.
Si Maung Persib masih punya satu pertandingan tunda lagi, yakni laga pekan ke-12, berkunjung ke kandang Malut United di Kie Raha pada Minggu, 14 Desember.
Partai yang mungkin lebih ditunggu ialah Persib vs Borneo FC. Juara bertahan vs pemimpin klasemen.
Dua tim mempersiapkan diri untuk pertandingan itu dengan kondisi berbeda setelah menuntaskan pekan ke-14 kemarin.
