Cek Klasemen Super League, STY Bilang Bahaya buat Persija

jpnn.com - SERANG - Persija Jakarta keok di tangan Dewa United pada pekan ke-8 Super League di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10) malam.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menyayangkan banyaknya peluang timnya yang gagal menjadi gol.

“Selamat untuk Dewa United. Pada pertandingan ini, kami sendiri yang membuat keadaan menjadi sulit," tutur STY seperti dipetik dari halaman Persija.

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"Kami tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada dan terlalu banyak melakukan kesalahan dalam passing."

"Hal-hal seperti itu harus segera kami perbaiki ke depannya. Kekalahan hari ini lebih banyak disebabkan oleh kesalahan yang kami lakukan sendiri,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti makin dekatnya jarak poin Persija yang berada di puncak klasemen dengan Dewa United di posisi kedua.