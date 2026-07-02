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Cek Kriteria Pedagang Kecil di Marketplace yang Tidak Dikenakan Wajib Pajak

Cek Kriteria Pedagang Kecil di Marketplace yang Tidak Dikenakan Wajib Pajak
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Pedagang kecil di marketplace tidak akan dikenakan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas transaksi. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pedagang kecil di marketplace tidak akan dikenakan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas transaksi.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pedagang yang tidak memiliki omzet hingga Rp 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak.

“Pajak marketplace baru akan dikenakan kepada pedagang dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun,” ujar Bimo di Jakarta, Rabu (1/7).

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Adapun aturan itu merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, pungutan PPh Pasal 22.

Namun, agar memperoleh pengecualian tersebut, pedagang harus menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.

"Ini menjadi sinyal yang sangat penting yang ingin kami sampaikan, bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil," ujar Bimo.

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Dia menjelaskan PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace bukan merupakan pajak baru.  

Melainkan pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di tahun berjalan, atau menjadi bagian dari pelunasan PPh final apabila penghasilan pedagang dikenai skema PPh final.

Pedagang kecil di marketplace tidak akan dikenakan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas transaksi.

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