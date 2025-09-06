Cek Live Streaming Kualifikasi MotoGP Catalunya, Apa Isi Saku Marc Marquez?

jpnn.com - BARCELONA - Marc Marquez tidak boleh dilupakan meksi hanya finis di urutan ke-4 dalam Practice MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, Jumat (5/9) malam.

Practice yang bertujuan sebagai seleksi atau klasifikasi untuk kualifikasi utama menghasilkan duo KTM, yakni Brad Binder dan Pedro Acosta di urutan satu-dua.

Marc Marquez menuntaskan sesi berdurasi 60 menit itu hanya di urutan ke-4.

Di posisi ketiga ada adik Marc; Alex Marquez.

Kalimat di paragraf pertama di atas itu diucapkan oleh Alex Marquez.

"Ya, dia mungkin tak cocok dengan sirkuit ini, bisa kehilangan beberapa detik, tetapi saat balapan, dia bisa mendapatkan beberapa detik. Marc tak boleh dikesampingkan untuk kualifikasi. Dia akan mengeluarkan sesuatu dari sakunya (kejutan)," kata Alex seperti dikutip dari Motosan.

Kualifikasi akan terbagi dua, yaitu kualifikasi 1 (Q1) dan kualifikasi utama (Q2).

Q1 akan diikuti para pembalap yang berada di luar 10 Besar saat practice. Dua terbaik dari Q1 berhak mendapat tiket mengikuti Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12.