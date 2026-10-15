Cek Operasional KDKMP Sidorejo di Lamongan, Gus Ipul: Permudah Penyaluran Bansos

jpnn.com, LAMONGAN - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (15/10).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan KDKMP berjalan dengan baik sebagai salah satu infrastruktur pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendekatkan akses penyaluran bantuan sosial (bansos).

Gus Ipul menyampaikan KDKMP Sidorejo sudah berjalan cukup baik.

Didukung sumber daya manusia (SDM), mulai dari manajer hingga pegawai, koperasi ini juga telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

“Kami harapkan ke depan makin sempurna, makin baik dari sisi tata kelola, dari sisi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu secara utuh tentang manfaat dari hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” ujar Gus Ipul seusai meninjau KDKMP.

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Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan kehadiran KDKMP diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Ke depan, penyaluran bantuan sosial dan subsidi juga diharapkan dapat dilakukan melalui KDKMP agar akses masyarakat semakin mudah dan dekat.