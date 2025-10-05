Cek Pasukan Saat HUT TNI, Prabowo Bilang Ini ke Arah Prajurit
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto terekam mengecek prajurit saat Kepala Negara hadir dalam upacara HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/10) pagi.
Prabowo menaiki Maung berkelir hijau dengan kap terbuka dan berbendera Merah Putih saat mengecek pasukan dalam proses defile.
Eks Danjen Kopassus itu terlihat menumpangi mobil bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengecek pasukan.
Tampak, Wakil Panglima dan Kepala Staf di TNI berada di mobil lain ketika Prabowo mengecek pasukan saat HUT ke-80.
Terdengar Prabowo menyampaikan terima kasih ke arah para prajurit saat Kepala Negara mengecek pasukan TNI dari berbagai matra.
"Terima kasih atas pengabdianmu," kata dia, lalu memberikan hormat.
Tak hanya sekali Prabowo mengucapkan terima kasih, eks Menhan RI itu terus berbicara hal yang sama sepanjang mengecek pasukan.
Para prajurit di disi lain terlihat berdiri dengan sikap sempurna ketika Prabowo mengecek pasukan saat HUT ke-80 TNI.
