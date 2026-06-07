Cek Perkembangan Sekolah Rakyat di Bali, Prabowo Beri Nasihat Buat Para Siswa

jpnn.com, BALI - Presiden Prabowo Subianto meninjau perkembangan salah satu Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6).

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meminta para siswa untuk terus belajar, menghormati orang tua dan guru, serta tidak pernah menyerah dalam mengejar cita-cita di tengah berbagai keterbatasan yang mereka hadapi.

"Patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu nanti harus angkat (derajat) orang tuamu," ujar Prabowo.

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Dia juga mengajak para siswa untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga hubungan baik dengan sesama.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh karakter dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

"Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun," kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu turut mengingatkan para siswa agar tidak mudah terpengaruh oleh sikap negatif terhadap orang lain.

Dia meminta para siswa menjalani kehidupan tanpa rasa benci dan iri agar bisa berhasil.