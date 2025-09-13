menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Cek Posisi Malut United Setelah Dipukul Persik Kediri

Cek Posisi Malut United Setelah Dipukul Persik Kediri

Cek Posisi Malut United Setelah Dipukul Persik Kediri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persik Kediri vs Malut United pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Brawijaya, Kediri. Foto: diambil dari malutunitedfc

jpnn.com - KEDIRI - Tim bertabur bintang Malut United keok 1-2 dari Persik Kediri pada pekan ke-5 BRI Super League, di Stadion Brawijaya, Kediri pada Jumat (12/9) sore WIB.

Juru taktik Malut United Hendri Susilo menilai timnya memulai pertandingan dengan lambat, sehingga strategi tak berjalan baik.

"Gol cepat Persik juga mengubah skema permainan kami," tutur Hendri seperti dikutip dari laman Malut United.

Baca Juga:

Hendri mengatakan bahwa ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari kekalahan di markas Persik.

Baca Juga:

"Chemistry antarpemain belum terbangun dengan baik," katanya.

"Saya juga belum menemukan komposisi starting yang cocok," imbuh pria berusia 59 tahun tersebut.

Juru Taktik Malut United Hendri Susilo punya alasan timnya kalah dari Persik Kediri di Brawijaya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI