Cek Posisi Malut United Setelah Dipukul Persik Kediri

jpnn.com - KEDIRI - Tim bertabur bintang Malut United keok 1-2 dari Persik Kediri pada pekan ke-5 BRI Super League, di Stadion Brawijaya, Kediri pada Jumat (12/9) sore WIB.

Juru taktik Malut United Hendri Susilo menilai timnya memulai pertandingan dengan lambat, sehingga strategi tak berjalan baik.

"Gol cepat Persik juga mengubah skema permainan kami," tutur Hendri seperti dikutip dari laman Malut United.

Hendri mengatakan bahwa ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari kekalahan di markas Persik.

"Chemistry antarpemain belum terbangun dengan baik," katanya.

"Saya juga belum menemukan komposisi starting yang cocok," imbuh pria berusia 59 tahun tersebut.