Cek Rute Transjakarta yang Dialihkan Gegara Banjir Pagi Ini

jpnn.com - JAKARTA - Banjir dan kendala teknis memaksa PT Transjakarta mengalihkan tiga rute armada bus, yakni 2A (Pulogadung- Rawa Buaya), 3 (Kalideres-Monas), dan 3F (Kalideres-GBK), Senin (9/3) pagi.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan untuk rute 2A, meski genangan mulai surut, bus belum dapat melayani pelanggan di beberapa halte akibat banyaknya separator/MCB yang berantakan di jalur.

"Rute 3 (Kalideres - Monas) dilakukan pengalihan terkait kendala infrastruktur (separator berantakan) di jalur busway," katanya.

Sementara itu, rute 3F dilakukan pengalihan rute dengan kendala serupa pada jalur lintasan.

Ayu menyampaikan, adapun halte yang sementara tidak melayani penumpang (dua arah) yakni Halte Taman Kota, ?Halte Jembatan Gantung, Halte Pulo Nangka, dan ?Halte Jembatan Baru.

Sementara itu, rute 3E (Sentraland Cengkareng - Puri Kembangan) diperpendek sementara menjadi Sentraland - Jembatan Baru karena banjir setinggi 50 sentimeter (cm) di Simpang Kembangan arah Sentraland.

Di sisi lain, layanan Mikrotrans ?JAK 50 (Kalideres - Puri Kembangan) berhenti beroperasi sementara akibat titik genangan di ruas Jalan Raya Kresek, Jalan Palapa, lampur merah (TL) Simpang Puri Kembangan, Pasar Laris, hingga Jalan Bojong Raya.

"Tim di lapangan terus berupaya melakukan percepatan agar jalur dapat segera kembali normal. ?Kami mengimbau pelanggan untuk tetap berhati-hati dan selalu memperbarui informasi rute secara berkala," kata Ayu. (antara/jpnn)