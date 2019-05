Cek Starting Grid MotoGP Prancis di Sini! Simak Juga Pengakuan Marquez

jpnn.com, LE MANS - Pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengklaim pole position ke-55 dalam kariernya di MotoGP, meski sempat terjatuh pada kualifikasi MotoGP Prancis di Le Mans, Sabtu (18/5) malam WIB.

Marquez pun kini menyamai torehan pole position milik Valentino Rossi.

"Semua memang dimulai pada Jumat, tetapi kualifikasi Sabtu sangat penting di MotoGP. Jika Anda berada di depan (saat start), Anda bisa mengelola ban dan menghadapi risiko dengan cara berbeda," kata Marquez di laman Crash.

Banyak yang kaget melihat aksi Marquez di kualifikasi MotoGP Prancis. Si Bayi Alien masih saja memaksa motornya meski lintasan dingin dan lembab. "Itu adalah kualifikasi yang sulit karena ini ukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang strategi dan menjadi cerdas, memahami kondisi lintasan,

