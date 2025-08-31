Cek Terminal BBM Rewulu di Hari Libur, Komut Pertamina: Ini Membuat Saya Senang

jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisaris PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan mendadak ke Terminal BBM Rewulu, Kulon Progo, Yogyakarta pada libur akhir pekan, Minggu (31/8/2025).

Kunjungan ke terminal BBM regional Jawa bagian tengah ini merupakan bentuk komitmen manajemen untuk memastikan operasional energi nasional berjalan optimal meski di hari libur, sekaligus mengevaluasi kondisi aktual terminal BBM Rewulu.

Dia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh perwira Pertamina yang tetap bekerja penuh dedikasi menjaga ketahanan energi nasional meski di hari libur.

"Hari ini betul-betul membuat saya senang terhadap para perwira pertamina di Terminal BBM Rewulu ini, karena kesigapan yang luar biasa meski di hari libur, di mana para rekan-rekan masih fokus terhadap energi yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia," ucap Mochamad Iriawan.

Dia juga menyoroti bagaimana Terminal BBM Rewulu tertata sangat rapi, bersih, serta terjaga dengan baik, sekaligus memastikan implementasi aspek HSSE dalam kegiatan operasional di terminal BBM itu.

“Terminal Rewulu ini saya lihat luar biasa. Lingkungan kerja tertata rapi, bersih, dan yang terpenting adalah penerapan protokol HSSE (Health, Safety, Security & Environment) yang dijalankan dengan sangat baik dan benar oleh para perwira,".

"Hal ini membuktikan bahwa budaya kerja aman, selamat, dan bertanggung jawab sudah menjadi bagian dari keseharian di Pertamina,” ujar Mochamad Iriawan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh insan Pertamina di berbagai unit operasi agar terus konsisten menjalankan tugas dengan disiplin, menjaga standar HSSE, serta memastikan keandalan pasokan energi bagi masyarakat, tanpa mengenal waktu maupun hari libur.