Cekcok Antara Ipar di Bandung Berujung Penusukan, Begini Kronologinya

jpnn.com, BANDUNG - Penusukan seorang wanita atas nama Nanda Tritami Raina (26 tahun) menggegerkan warga di Jalan Sekelimus Tengah, Kota Bandung.

Nanda tewas setelah ditusuk oleh kakak iparnya yang sedang mencari istri dan anaknya pada Sabtu (9/5/2026) pukul 21.00 WIB.

Kapolsek Bandung Kidul Kompol Sulardjo mengatakan, korban dan pelaku berinisial CMM (30 tahun) pernah memiliki hubungan keluarga. Korban merupakan adik ipar dari pelaku.

Peristiwa ini berawal saat pelaku datang ke kawasan Sekelimu Tengah menggunakan angkot untuk mencari istri dan anaknya.

Ketika berada di lokasi, pelaku bertemu dengan korban yang datang menggunakan mobil pribadi.

"Pelaku berniat mencari anak dan istri, setelah sampai di lokasi ternyata tidak ada, kemudian bertemu dengan adik ipar (korban," kata Sulardjo saat dikonfirmasi, Minggu (10/5).

Dalam pertemuan itu, korban sempat menabrak pelaku menggunakan mobil.

Setelahnya, korban turun dari kendaraan dan terjadi cekcok mulut.