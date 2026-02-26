menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Cekcok Berujung Maut, Harsalena Tewas Dibunuh Suami

Cekcok Berujung Maut, Harsalena Tewas Dibunuh Suami

Cekcok Berujung Maut, Harsalena Tewas Dibunuh Suami
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim Polresta Tanjungpinang menangkap seorang pria berinisial N (67), pelaku pembunuhan terhadap istrinya, Rabu (25/2/2026) malam. ANTARA/Ogen

jpnn.com - Penyidik Polresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau menangkap seorang pria berinisial N (67) yang membunuh istrinya bernama Harsalena (56).

Pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Bintan pada Rabu (25/2) malam atau tiga jam setelah kejadian pembunuhan tersebut.

Diketahui bahwa setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dari Kota Tanjungpinang menggunakan sepeda motor.

Baca Juga:

"Pelaku sudah ditahan guna diperiksa lebih lanjut," kata Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Tanjungpinang Iptu Freddy Simanjuntak di Tanjungpinang, Kamis (26/2/2026).

Peristiwa pembunuhan terjadi di kediaman pelaku dan korban di Perumahan Bintan Permata Indah, Jalan Ganet, Tanjungpinang, Rabu (25/2) malam.

Sebelum kejadian tersebut, pasangan suami istri itu diduga terlibat cekcok masalah rumah tangga.

Baca Juga:

Polisi masih mendalami motif pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan jasad Harsalena dalam kondisi tragis.

Penyidik Polresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau menangkap seorang pria berinisial N (67) yang membunuh istrinya bernama Harsalena (56). Berawal dari cekcok.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI