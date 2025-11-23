Cekcok Berujung Maut, Pria di Bandung Tewas Ditusuk

jpnn.com - BANDUNG- Seorang pria bernama Hari Sukma Jaelani, warga Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, tewas ditusuk saat terlibat percekcokan di Jalan Ciwastra, tepatnya di depan Amanda Mart, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/11) malam.

Kapolsek Rancasari Kompol Herman Junaidi mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Kronologi kejadian berawal ketika korban bersama rekannya, Agung, berboncengan menggunakan sepeda motor di kawasan Bundaran Pasar Kordon, berpapasan dengan pria diduga pelaku, yang kemudian menyampaikan makian kepada keduanya. Cekcok mulut pun tak terhindarkan.

Agung sempat pergi untuk memanggil temannya dengan tujuan melerai. Namun, menurut keterangan polisi, korban justru berupaya mengejar pelaku hingga perselisihan berlangsung kembali di lokasi tempat kejadian perkara (TKP).

Perkelahian berujung fatal, korban ditusuk dan jatuh bersimbah darah, dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Herman mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas pelaku.

“Identitas sudah kami pegang. Mohon doa dan dukungan agar segera kami amankan,” kata Herman saat dihubungi, Minggu (23/11).

Dia menambahkan, saat ini penyidik masih terus menggali keterangan saksi untuk mengungkap motif pelaku. (mcr27/jpnn)



