JPNN.com » Kriminal » Cekcok Berujung Penikaman Sesama Rekan Pedagang di Jakbar

Cekcok Berujung Penikaman Sesama Rekan Pedagang di Jakbar

Cekcok Berujung Penikaman Sesama Rekan Pedagang di Jakbar
TKP penusukan. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Terlibat cekcok, penjual cilok di kawasan Basmol, Kembangan, Jakarta Barat, menikam rekan sesama pedagang berkali-kali menggunakan pisau, Selasa pagi.

Kapolsek Kembangan Kompol Taufik Iksan mengatakan insiden itu terjadi di rumah kontrakan korban dan pelaku.

Dia memastikan bahwa korban saat ini dalam kondisi selamat.

“Korban sudah ditangani di RSUD Cengkareng dan nyawanya selamat,” kata Taufik saat dihubungi, Selasa.

Menurut Taufik, korban dan pelaku merupakan rekan kerja yang sama-sama berprofesi sebagai pedagang cilok di bawah satu bos.

“Untuk motif masih kami dalami. Pelaku sudah kami tangkap,” ujarnya.

Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan sejumlah saksi guna mengungkap kronologi lengkap serta memastikan motif di balik aksi penusukan tersebut.

"Masih didalami," kata Taufik. (antara/jpnn)

Terlibat cekcok, penjual cilok di kawasan Basmol, Kembangan, Jakarta Barat, menikam rekan sesama pedagang berkali-kali.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

