Cekcok Berujung Tragis, YAG Tewas di Tangan WP, Polres Muara Enim Bergerak Cepat
jpnn.com, MUARA ENIM - Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Muara Enim bergerak cepat mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria meninggal dunia di kawasan Pasar Inpres, Kelurahan Pasar II, Kabupaten Muara Enim.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (18/3/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.
Korban berinisial YAG (34) warga Muara Enim tewas setelah mengalami luka serius akibat serangan senjata tajam.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kejadian bermula dari perselisihan terkait lapak parkir di sekitar area pasar.
Konflik tersebut melibatkan paman pelaku dengan korban yang bertugas menjaga area parkir.
Mengetahui adanya perselisihan tersebut, tersangka WP (18) mendatangi lokasi kejadian dengan membawa senjata tajam.
Setibanya di TKP, sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban.
Namun, situasi kemudian meningkat menjadi tindakan kekerasan. Pelaku menyerang korban dengan senjata tajam hingga menyebabkan luka serius.
Berawal dari cekcok, pria berinisial YAG (34) tewas mengenaskan setelah tertusuk senjata tajam
- Kronologi Pembunuhan Guru SD di Dumai, Diduga Ditikam Mantan Kekasih
- 2 Pelaku Pembunuhan di Bantul Digulung Polisi, Ini Motifnya
- Dua Pembunuh Pemancing di Gedebage Ditangkap, Ternyata Kakak Beradik
- Kakak Tega Bunuh Adik Ipar di Bandung Barat, Polisi Langsung Bergerak
- Sakit Hati Tak Dianggap Suami, Seorang Pria di Tanjungpinang Tega Mutilasi Istri
- Suami Bunuh Istri, Beberapa Tahun Silam Membunuh Selingkuhan