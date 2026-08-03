Cekcok dengan Pacar Berujung Maut di Kali BKB
jpnn.com, JAKARTA - Jasad pemuda bernama Adi Kurniawan (19) ditemukan seusai tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat (BKB), Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Polisi mengungkap awal mula korban tenggelam.
“Awalnya, korban cekcok dulu dengan pacarnya,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Ali Barokah saat dikonfirmasi, Senin.
Dia menjelaskan dalam pertengkaran itu, kunci sepeda motor korban diduga dilempar ke dalam aliran Kali BKB.
Korban kemudian berusaha mengambil kunci tersebut dengan turun ke kali.
“Sepeda motor korban, kuncinya diduga dilempar ke kali. Korban kemudian berusaha mengambil kunci yang dilempar itu,” ujar Ali.
Namun, nahas saat berusaha mengambil kunci motornya, korban ternyata tidak memiliki kemampuan berenang sehingga tenggelam.
“Faktanya, korban tidak bisa berenang, sehingga akhirnya terjadi peristiwa itu,” ucap Ali.
Polisi mengungkap penyebab pemuda tenggelam di Kali BKB (Banjir Kanal Barat), Jakbar.
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