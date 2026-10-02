Cekcok dengan Penjaga Toilet, Billy Syahputra: Sudah Enggak Ada Masalah

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengatakan bahwa masalah dirinya dengan penjaga toilet di salah satu pantai di Bali telah selesai.

Dia mengaku mengunggah video cekcok tersebut di media sosial hanya untuk mengingatkan bahwa semua bersaudara.

"Sudah enggak ada masalah sama sekali. Video ini dibuat cuma biar semua orang tahu kalau, kita ini, saudara dan kita sesama orang lokal harus ada tenggang rasa, apalagi aku bawa anak dan masalah uang Rp10 ribu lagi,” ungkap Billy Syahputra melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

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Sebelumnya suami Vika Kolesnaya itu mengungkap dirinya mengalami kejadian tidak mengenakkan di Pantai Dreamland, Bali belum lama ini.

Billy Syahputra bahkan sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang merupakan penjaga kamar mandi.

Peristiwa itu bermula ketika dirinya membawa anaknya ke kamar mandi setelah kedinginan dan tubuhnya dipenuhi pasir.

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Billy Syahputra kemudian diminta membayar Rp10 ribu terlebih dahulu oleh penjaga toilet. Dia meminta orang tersebut bersabar.

Situasi memanas setelah Billy Syahputra merasa didorong dan diminta untuk segera membayar. Keduanya pun terlibat adu mulut.