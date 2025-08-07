Cekcok Memanas, Mahasiswa Dikepruk Botol Anggor Merah lalu Dikeroyok Hingga Tewas

jpnn.com, BANYUASIN - Seorang mahasiswa bernama An Oktari (29), warga Komplek Graha Asri Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, menjadi korban pembunuhan.

Pelaku dalam peristiwa berdarah itu 4 orang yang salah satunya RS (28), warga Dusun 1, Desa Petaling, Kabupaten Musi Banyuasin.

Saat ini RS sudah menjadi tahanan polisi, sedangkan 3 pelaku lainnya -salah satunya bernama Melki- masih buron.

Kapolsek Talang Kelapa AKP Herli Setiawan mengungkapkan pembunuhan itu bermula saat korban dan RS terlibat cekcok. Ternyata perselisihan itu memanas sehingga berujung perkelahian.

"RS diduga memukul kepala korban sekali dengan tangan kosong dan sekali menggunakan botol Anggur Merah ukuran 275 mili," kata Herli pada Kamis (7/8/2025).

Adapun Melki dan dua pelaku lain membantu RS menyerang korban. Penyerangan itu tidak hanya menggunakan botol Amer -akronim merek Anggur Merah- tetapi juga memakai senjata tajam.

"RS menusuk perut kanan atas korban dengan pisau milik seorang saksi bernama Epri," tutur Herli.

Memang ada saksi bernama Antok yang melerai pengeroyokan itu. Namun, upaya itu tak berhasil.