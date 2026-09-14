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Cekcok soal Besi Berujung Duel Pedang dan Tombak, Satu Orang Kena Bacok

Cekcok soal Besi Berujung Duel Pedang dan Tombak, Satu Orang Kena Bacok
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Pelaku saat diamankan polisi. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - Perselisihan soal hilangnya besi di lokasi renovasi Kantor Lurah Tangga Takat, Kota Palembang berujung aksi kekerasan.

Dua pria yang sebelumnya terlibat cekcok berujung saling membawa senjata hingga salah satunya mengalami luka bacok.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Tangga Takat, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, Palembang pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

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Korban Heriyanto (56) awalnya datang bersama saksi HR ke pondok tempat SY (45) berada. Kedatangan keduanya untuk menanyakan soal hilangnya besi-besi bangunan Kantor Lurah Tangga Takat yang tengah direnovasi.

Korban, saksi HR, dan SY diketahui memiliki keterkaitan dengan penjagaan malam di lokasi bangunan tersebut. Namun, pembicaraan mengenai besi yang hilang justru berubah menjadi pertengkaran.

SY diduga tersulut emosi hingga mengambil sebilah pedang dari dalam pondoknya. Melihat hal tersebut, korban kemudian kembali ke rumah dan mengambil sebuah tombak.

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Keduanya kemudian kembali bertemu dengan membawa senjata masing-masing. Saat berada di lokasi kejadian, SY melemparkan batu ke arah korban, tetapi tidak mengenai sasaran karena berhasil dihindari.

Korban kemudian terjatuh. Dalam kondisi tersebut, SY diduga langsung mengayunkan pedangnya dan mengenai bagian bahu korban.

Perselisihan soal hilangnya besi di lokasi renovasi Kantor Lurah Tangga Takat, Kota Palembang berujung aksi kekerasan. Satu orang terluka.

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