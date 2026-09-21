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Cekcok Soal Biaya Berobat Anak, Istri Bunuh Suami di OKI

Cekcok Soal Biaya Berobat Anak, Istri Bunuh Suami di OKI
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Petugas kepolisian saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) suami bunuh istri di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Foto: Dokumen Polres OKI.

jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir bersama Kepolisian Sektor Kayuagung mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya sendiri.

Peristiwa itu terjadi di halaman depan Masjid At-Taqwa, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, Senin (21/9),  sekitar pukul 12.10 WIB.

Polisi menangkap seorang perempuan berinisial DLA yang tak lain merupakan istri korban A (32).

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Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Komisaris Besar Nandang Mu’min Wijaya mengatakan bahwa korban yang merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS)  meninggal dunia setelah mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam.

Berdasar informasi yang diterima penyidik, pelaku dan korban sedang dalam kondisi pisah ranjang.

Pada Senin (21/9), sekitar pukul 09.00 WIB, pelaku datang ke kantor Inspektorat Kabupaten OKI tempat korban berada untuk meminta uang yang akan digunakan sebagai biaya pengobatan anak mereka.

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"Saat keduanya bertemu, terjadi percekcokan. Dalam situasi tersebut, terduga pelaku kemudian mengambil sebilah pisau yang sebelumnya disimpan di dalam tas," kata Nandang, Senin (21/9).

Pelaku selanjutnya menyerang korban menggunakan senjata tajam tersebut hingga A mengalami luka pada bagian tubuh, wajah, dan dada.

Istri di Ogan Komering Ilir tusuk suami hingga tewas. Peristiwa tersebut dipicu oleh soal biaya berobat anak.

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