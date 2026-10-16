Cekik Ekonomi Iran, Amerika Jatuhkan Sanksi kepada 16 Individu & 11 Perusahaan

jpnn.com, WASHINGTON DC - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terkait Iran terhadap 16 orang dan 11 perusahaan, kata Departemen Keuangan AS, Kamis (15/10).

Seluruh 16 orang tersebut merupakan warga negara Iran, sedangkan 11 perusahaan terkait tercatat di Iran, Irak, China, dan Kuba.

Pada 20 Agustus lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan dimulainya kampanye tekanan ekonomi baru terhadap Iran.

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Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Trump telah menghubungi para pemimpin dunia dengan permintaan khusus agar menghentikan segala bentuk interaksi dengan Iran.

Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai menyerang sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan balasan.

Pada pertengahan Juni, Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi tak lama setelah itu, keduanya kembali saling melancarkan serangan. Saat ini, konflik tersebut masih belum terselesaikan. (ant/dil/jpnn)