Ceko Kalah dari Korea Selatan, Koubek Evaluasi Total Tim Jelang Lawan Afrika Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Kekalahan 1-2 dari Korea Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 menjadi tamparan keras bagi Republik Ceko.

Pelatih Miroslav Koubek mengakui timnya kalah dari lawan yang tampil lebih superior. Dia berjanji segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menghadapi Afrika Selatan.

Bermain di Stadion Akron, Zapopan, Jumat (12/6/2026), Ceko sebenarnya sempat membuat pendukungnya optimistis setelah Ladislav Krejci membawa tim unggul lebih dahulu lewat sundulan tajam.

Namun, keunggulan tersebut tak mampu dipertahankan.

Korea Selatan tampil agresif dan sukses membalikkan keadaan melalui gol Hwang In-beom dan Oh Hyeon-gyu.

Hasil itu sekaligus memutus rekor enam pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dimiliki Republik Ceko.

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Koubek tak mencari alasan atas hasil buruk tersebut.

Pelatih berusia 74 tahun itu mengakui Korea Selatan memang tampil lebih baik sepanjang pertandingan.