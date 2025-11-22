menu
Celana Koteka

Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Setelah menyusuri sungai Baliem, besoknya saya bertemu penulis buku antropologi ini: Theo Kossay. Ia antropolog kelahiran Wamena yang sudah selesai melakukan penelitian soal "perkawinan of the year 1973": antara Obahorok (kepala suku Dani di lembah Baliem) dan wanita Amerika Wyn Sargent.

"Beberapa hal harus diluruskan," ujar Kossay. Ia kini lagi mencari penerbit. Bukunya sendiri sudah selesai ditulis. Tinggal me-layout-nya dan menemukan penerbitnya.

Obahorok sendiri sudah meninggal dunia, 1992. Pun enam orang istri lokal dan satu istri bulenya. Kepala suku Dani kini dijabat oleh anak Obahorok dari istri kedua.

Theo Kossay sampai SMP masih di Wamena. Lalu masuk SMA milik sesama lembaga pendidikan Katolik di Jayapura. Setelah itu ia kuliah filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya cabang Abepura, Jayapura: STF Fajar Timur.

Spesialisasi antropologinya diperoleh dari Universitas Gadjah Mada saat menempuh S-2. Lalu melakukan berbagai penelitian mengenai suku-suku di pedalaman Papua.

Total 19 penelitian yang sudah ia lakukan. Enam di antaranya sudah ia tulis sebagai buku --tapi masih sulit mencari penerbit.

Yang membuat Kossay masih masygul ialah: ia belum bisa menemukan satu orang perempuan bernama Samsuarni Syam. Ia ingin sekali wawancara wanita asal Aceh itu. Berbagai cara sudah ia lakukan tapi tidak berhasil melacak keberadaannyi.

