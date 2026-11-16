Celana Milik Mahasiswi di Rumah Bupati Kupang

jpnn.com, KUPANG - Polda NTT telah melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah jabatan Bupati Kupang Yosef Lede alias YL.

Penyidik menemukan satu alat bukti berupa sepotong celana milik mahasiswi berinisial RWN (21), korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan YL.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu mengatakan celana milik korban telah diamankan penyidik dan menjadi barang bukti dalam kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.

"Celana itu sudah diamankan oleh personel dan itu sudah menjadi barang bukti," katanya saat konferensi pers di Mapolda NTT, Kupang, Senin.

Dia mengatakan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan pada Senin (16/11) pagi di lokasi kejadian, yakni rumah jabatan bupati kupang.

Celana yang ditemukan itu adalah celana yang diminta oleh terlapor YL kepada korban untuk mengganti celana.

Nova mengatakan dalam perkembangan kasus tersebut, penyidik telah memeriksa enam orang saksi, mulai dari korban, kedua orang tua korban, serta tiga orang saksi lainnya.

Sementara itu, dua orang yang membawa korban menemui Bupati YL dan sempat menerima uang senilai Rp3 juta sudah dipanggil untuk diperiksa, tetapi sampai pukul 13.30 WITA tadi belum hadir.