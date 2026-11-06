Celebrity Fight KX-1, Alex Bhizer Siap Adu Tinju Lawan Rizki Nurohmann

jpnn.com, JAKARTA - Petarung sekaligus pemengaruh Alex Bhizer mengandalkan pengalaman bertanding untuk menghadapi M. Rizki Nurohmann dalam Celebrity Fight pada ajang KX-1 Pro Asian Kickboxing Championship Series #10.

Pertarungan tersebut menjadi salah satu sajian menarik dalam ajang yang digelar di Lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (7/11).

Alex mengaku menyambut positif konsep KX-1 Series #10 yang melibatkan sejumlah influencer untuk meramaikan kompetisi olahraga bela diri tersebut.

Menurut alumni SMA Sasmita Jaya I itu kehadiran para pemengaruh tidak hanya menjadi pemanis acara, tetapi juga memberikan warna tersendiri bagi penyelenggaraan KX-1.

"Bagus juga konsepnya karena melibatkan para pemengaruh. Jadi, mereka tidak hanya sekadar berbincang, tetapi ikut meramaikan acara ini," kata Alex.

Dalam Celebrity Fight kali ini, Alex akan bertanding di cabang olahraga tinju dan bukan kickboxing.

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Menghadapi Rizki, dia mengaku memiliki modal kepercayaan diri berkat pengalaman bertanding yang telah dimilikinya.

Pemilik tiga gelar tersebut pernah menghadapi sejumlah lawan dengan postur tubuh lebih besar darinya.