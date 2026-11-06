Celebrity Fight KX-1, Alex Bhizer Siap Adu Tinju Lawan Rizki Nurohmann
jpnn.com, JAKARTA - Petarung sekaligus pemengaruh Alex Bhizer mengandalkan pengalaman bertanding untuk menghadapi M. Rizki Nurohmann dalam Celebrity Fight pada ajang KX-1 Pro Asian Kickboxing Championship Series #10.
Pertarungan tersebut menjadi salah satu sajian menarik dalam ajang yang digelar di Lapangan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (7/11).
Alex mengaku menyambut positif konsep KX-1 Series #10 yang melibatkan sejumlah influencer untuk meramaikan kompetisi olahraga bela diri tersebut.
Menurut alumni SMA Sasmita Jaya I itu kehadiran para pemengaruh tidak hanya menjadi pemanis acara, tetapi juga memberikan warna tersendiri bagi penyelenggaraan KX-1.
"Bagus juga konsepnya karena melibatkan para pemengaruh. Jadi, mereka tidak hanya sekadar berbincang, tetapi ikut meramaikan acara ini," kata Alex.
Dalam Celebrity Fight kali ini, Alex akan bertanding di cabang olahraga tinju dan bukan kickboxing.
Menghadapi Rizki, dia mengaku memiliki modal kepercayaan diri berkat pengalaman bertanding yang telah dimilikinya.
Pemilik tiga gelar tersebut pernah menghadapi sejumlah lawan dengan postur tubuh lebih besar darinya.
Petarung sekaligus pemengaruh Alex Bhizer akan meramaikan KX-1 Pro Asian Kickboxing Championship Series #10, Sabtu (7/11)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tutup Kejurnas Tinju 2026, Menko AHY: Ring Tinju Tempat Tempa Karakter Generasi Muda
- Buka Kejurnas Amatir 2026, Menko AHY Dukung Penuh Kemajuan Combat Sport Indonesia
- Menko AHY Buka Kejurnas Tinju Amatir 2026, Diikuti Atlet Terbaik dari 35 Provinsi
- Dede Sunandar Dilarikan ke Rumah Sakit, Vicky Prasetyo Khawatir
- Soal Dede Sunandar Tak Pakai Head Guard Tinju, Bedu Ungkap Alasan
- Begini Kondisi Terbaru Dede Sunandar Setelah Terkapar Kena Tinju Vicky Prasetyo