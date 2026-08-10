Celine Evangelista Bagikan Kabar Terkini Kawasan Gunung Bromo

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Celine Evangelista membagikan kondisi terkini Gunung Bromo, Jawa Timur, setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran dalam beberapa hari terakhir.

Celine diketahui tengah berlibur bersama keluarganya di kawasan Bromo. Dia membagikan kabar terbaru itu melalui aku Instagram miliknya, Minggu (9/8).

Dalam video singkatnya, Celine memperlihatkan suasana Bromo sekaligus memberikan informasi kepada pengikutnya.

"Masyaallah, alhamdulillah sudah dari kemarin kita berada di Bromo dan qadarullah, Bromo kondisi kebakarannya beberapa hari saja dan tidak semua terkena dampaknya," ujar Celine.

Menurut Celine, wisatawan masih dapat menikmati sejumlah pemandangan di kawasan Bromo meski kebakaran terjadi.

Aktivitas seperti menikmati matahari terbit dan terbenam masih memungkinkan dilakukan dari area yang aman dan terbuka untuk wisatawan.

"Jadi, bagi teman-teman mau menikmati sunset, sunrise mungkin masih bisa, karena areanya masih jauh dan masih bisa menikmati beberapa keindahan pemandangan Gunung Bromo, menikmati fasilitas dari hotel," katanya.

Namun, Celine mengingatkan wisatawan untuk memperhatikan informasi mengenai akses menuju kawasan wisata. Ia menyebut sejumlah jalur masih ditutup, termasuk akses menuju area savana, sementara beberapa akses lainnya masih dapat digunakan.