CELIOS Beri Rapor Merah Kepemimpinan 1 Tahun Prabowo-Gibran, Cuma Dapat 3 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studied (CELIOS) merilis hasil Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang menilai pencapaian program, kepemimpinan, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan rapor merah di hampir semua sektor.

Prabowo Subianto mendapatkan nilai 3 dari 10, Gibran Rakabuming Raka 2 dari 10, Polri 2 dari 10, dan TNI 3 dari 10.

“Sebanyak 56 persen publik menilai janji politik hanya sebagian kecil yang dijalankan, 43 persen menilai tidak ada yang berhasil sama sekali,” tulis CELIOS dalam rilis resmi, pada Senin (20/10).

Menurut CELIOS, elektabilitas Prabowo turun 34 persen akibat ketidaksesuaian antara janji dan kebijakan.

Kinerja pemerintahan dinilai buruk oleh 72 persen responden (43 persen buruk dan 29 persen sangat buruk), sementara 80 persen menilai kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik dan 64 persen menilai kualitas kepemimpinan rendah.

Dalam tata kelola dan komunikasi kebijakan, 81 persen menilai pengelolaan anggaran tidak transparan dan 91 persen menilai komunikasi pemerintah buruk atau sangat buruk.

“Di bidang hukum, 75 persen publik menilai penegakan hukum makin tumpul dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif,” lanjut survei tersebut.