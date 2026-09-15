CELIOS Ingatkan Menkeu Baru Suahasil Jangan Jadi 'Yes Man' & Komunikasi Publik Tidak Boleh Koboi

jpnn.com, JAKARTA - 5 PR Suahasil Sebagai Menkeu Baru, Jangan Jadi “Yes Man” hingga Komunikasi Tidak Boleh Koboi

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengungkapkan lima pekerjaan rumah untuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Menurut dia, Suahasil harus bisa menunjukkan kinerja yang baik sebagai bendahara negara.

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“Sekarang PR-nya dari Pak Suahasil itu ada 5. Yang pertama gaya komunikasi Suahasil ini harusnya bisa lebih hati-hati ya, karena dia orang lama di birokrat Kementerian Keuangan sejak zaman Sri Mulyani,” ucap Bhima saat dihubungi JPNN.com, pada Selasa (15/9).

Suahasil dianggap memahami internal dan bisa memoderasi konflik di Kemenkeu. Dia berharap gaya komunikasi Alumnus Universitas Indonesia itu bisa lebih tertata.

“Gaya komunikasi publik keluarnya juga lebih tertata lebih hati-hati gitu, lebih kredibel gitu enggak koboi,” kata dia.

Yang kedua, Suahasil diharapkan tidak boleh menjadi “yes man” dan wajib mengoreksi anggaran-anggaran jumbo seperti makana bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih yang menelan anggaran besar.

“Di situ Suahasil harus step in untuk melakukan efisiensi anggaran justru di program utama Prabowo,” tuturnya.