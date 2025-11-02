Cemindo Tetap Tangguh di Tengah Tantangan Industri Semen Nasional

jpnn.com - JAKARTA - PT Cemindo Gemilang mempertahankan kinerja solid didukung berbagai strategi yang diterapkan untuk menjawab beragam tantangan dalam perindustrian semen, yakni mulai dari over kapasitas produksi, melambatnya aktivitas infrastruktur, tekanan daya beli di segmen ritel, hingga ketidakpastian akibat dinamika geopolitik global.

"Pertumbuhan perseroan didorong oleh strategi pemasaran yang terarah dan penguatan distribusi di wilayah utama," kata Wakil Presiden Direktur Cemindo Vince Erlington Indigo, Minggu (2/11).

Di tengah kontraksi pasar semen domestik sebesar 2,4% sepanjang tahun berjalan, Cemindo menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain dengan kinerja paling tangguh di industri.

Perseroan mencatatkan pertumbuhan laba usaha konsolidasian secara signifikan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Cemindo berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan positif berkat penguatan strategi pemasaran, efisiensi jaringan distribusi, dan fokus pada wilayah utama seperti Jawa dan Sumatera yang menunjukkan permintaan ritel relatif stabil," ujarnya.

Segmen semen kantong mencatat peningkatan signifikan melalui penguatan jaringan di wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi, sementara segmen semen curah menunjukkan kinerja solid berkat kolaborasi strategis dengan mitra proyek swasta.

"Pasar ekspor turut memberikan kontribusi positif seiring peningkatan volume pengiriman dan perluasan kemitraan jangka panjang di berbagai negara," katanya.

Di sisi lain, pendapatan konsolidasi Perseroan sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025 tercatat stabil, dengan kontribusi utama berasal dari bisnis semen di Indonesia. Efektivitas strategi dan penguatan operasional mendorong kenaikan laba usaha yang kuat, sehingga berkontribusi pada peningkatan laba usaha konsolidasian Perseroan secara signifikan.