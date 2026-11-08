Cen Sui Lan Juga Menunggu Juknis Pengalihan Guru PPPK jadi ASN Pusat

jpnn.com - NATUNA – Hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan aturan mengenai pengalihan pengelolaan guru PPPK menjadi ASN pusat di bawah naungan Kemendikdasmen.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menyatakan mendukung rencana pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan dan pembiayaan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan pengalihan pembiayaan gaji guru PPPK ke pemerintah pusat dapat memperkuat kondisi keuangan daerah.

Dikonfirmasi di Natuna, Sabtu (7/11), Cen Sui Lan mengatakan kebijakan tersebut dapat mengurangi pengeluaran belanja pegawai dalam APBD, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan kebutuhan yang lain.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya. Jika kebijakan ini terealisasi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membiayai guru PPPK dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan program prioritas daerah lainnya," ucapnya.

Dia mengungkapkan kondisi keuangan Kabupaten Natuna saat ini masih menghadapi keterbatasan.

Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk membiayai pembangunan daerah, baik di bidang infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Dikatakan, Pemkab Natuna harus cermat dalam mengelola anggaran dan mempertimbangkan setiap pengeluaran agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.