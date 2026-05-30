CENTCOM Ancam Serang Kapal yang Menyebar Ranjau di Selat Hormuz

jpnn.com - WASHINGTON - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengancam akan menyerang kapal yang menyebar ranjau di Selat Hormuz. Pada Jumat (29/5), CENTCOM memperingatkan bahwa mereka akan melakukan operasi militer di Selat Hormuz dan menargetkan kapal-kapal yang terlibat dalam penyebaran ranjau tersebut.

"Operasi militer akan dilakukan di area utara Semenanjung Musandam di Selat Hormuz (SOH)... Setiap kapal yang terlihat terlibat dalam, atau mendukung, kegiatan peletakan ranjau akan menjadi sasaran pasukan AS untuk membela diri," demikian bunyi peringatan tersebut.

CENTCOM menambahkan situasi keamanan di jalur air tersebut terus menimbulkan ancaman maritim yang kritis. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dimulai pada 7 April, dilanjutkan pembicaraan di Islamabad, namun berakhir tanpa hasil.

Seiring gagalnya kesepakatan, AS memulai memblokade pelabuhan Iran. Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi Iran waktu mengajukan proposal perdamaian, namun blokade tersebut tetap berlaku. (antara/jpnn)