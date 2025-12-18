Central Group Luncurkan Program Rumah Harga Take Over, Diskon Hingga 36%

jpnn.com - BATAM - Developer properti di Batam, Central Group, meluncurkan inisiatif terbaru bertajuk “KPR is Me Roadshow 2025”.

Program ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian impian melalui skema pembiayaan yang ringan, cepat, dan transparan.

Dalam program ini, Central Group menghadirkan penawaran revolusioner berupa Rumah Baru Harga Take Over serta diskon fantastis hingga 36%. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi sering terkendala proses administrasi dan bunga KPR yang tinggi.

Roadshow ini akan menyambangi berbagai pusat keramaian di Batam mulai dari 1 November hingga 31 Desember 2025, antara lain di SNL Food & BCS Mall dan booth khusus bank mitra, yaitu BRI, BCA, BNI, BTN, Mandiri, BSI, OCBC, Danamon, CIMB Niaga, BSN, dan Panin Bank sepanjang periode roadshow.

"Kami memahami bahwa banyak masyarakat mampu membeli rumah, namun sering terkendala proses administrasi dan ketidakpastian pengajuan KPR," ujar perwakilan Central Group, Asep Syaeful, Kamis (18/12).

Central Group juga menyiapkan deretan Grand Prize spektakuler bagi konsumen yang melakukan transaksi selama periode roadshow, di antaranya 1 Unit Rumah di Central Tiban, 1 Unit Mobil Listrik BYD Dolphin, 1 Unit Wuling Air EV (khusus pengguna KPR BRI), 9 Unit iPhone 17 Air dan berbagai unit motor (Yamaha Fazzio, Honda Vario, dan Yamaha NMax).

Salah satu pembeda utama program ini adalah kehadiran tim profesional KPR Rescue Squad. Tim ini siap membantu pengunjung melakukan simulasi cicilan, pengecekan kelayakan KPR (BI Checking), hingga pengajuan langsung di tempat secara interaktif.

Central Group juga memperkuat ekosistem pembiayaannya dengan berkolaborasi bersama 11 bank nasional dan swasta besar untuk memastikan konsumen mendapatkan bunga kompetitif dan tenor yang fleksibel.