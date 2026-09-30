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CEO Bitget Gracy Chen Pastikan Transparansi Dana Pengguna Lewat Pembaruan PoR Ke-47

CEO Bitget Gracy Chen Pastikan Transparansi Dana Pengguna Lewat Pembaruan PoR Ke-47
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Bitget merilis data transparansi dana cadangan ke-47 yang menunjukkan 19 aset utama pengguna tercakup sepenuhnya di atas 100 persen dalam sistem verifikasi Merkle Tree. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Platform bursa kripto Bitget resmi merilis data transparansi dana cadangan ke-47 yang menunjukkan 19 aset utama pengguna tercakup sepenuhnya di atas 100 persen dalam sistem verifikasi Merkle Tree.

Langkah ini diambil untuk menepis kekhawatiran pasar pasca-insiden keamanan pada 24 September lalu.

Menurut data snapshot yang diambil pada 29 September 2026 pukul 09.00 UTC, laporan PoR Bitget kali ini telah memperluas cakupannya dari empat aset menjadi 19 kripto utama.

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Rincian rasio cadangan per aset yang dilaporkan meliputi NEAR (181%), XAUT (172%), USDGO (169%), SOL (157%), ADA (155%), USDC (154%), SUI (153%), TAO (146%), serta BTC dan HYPE (142%).

Sementara itu, aset utama lainnya seperti LINK mencatat rasio 137%, LTC (131%), DOGE (130%), ONDO (122%), ETH (110%), PI (109%), USDT dan XRP (107%), serta BNB (104%). Konsistensi publikasi ini telah berjalan sejak pertama kali diperkenalkan pada Desember 2022.

CEO Bitget Gracy Chen menegaskan bahwa transparansi merupakan hal yang krusial agar pengguna bisa memeriksa langsung keamanan dana mereka.

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"Snapshot terbaru memberikan gambaran transparan mengenai cadangan Bitget. Kami telah mempublikasikan data ini secara konsisten sejak 2022, dan akan terus memberikan akses kepada pengguna untuk memverifikasi aset mereka secara mandiri," ungkap Gracy.

Selain mengandalkan pembuktian matematis PoR lewat Merkle Tree, Bitget juga menekankan ketersediaan Protection Fund terpisah.

CEO Bitget Gracy Chen menegaskan bahwa transparansi merupakan hal yang krusial agar pengguna bisa memeriksa langsung keamanan dana mereka.

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