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Cerahkan Kulit Ketiak dengan 6 Bahan Alami Ini

Cerahkan Kulit Ketiak dengan 6 Bahan Alami Ini
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Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita yang melakukan berbagai cara agar kulit mereka terlihat cerah alami.

Bahkan, beberapa wanita juga melakukan perawatan pada kulit ketiak mereka agar tidak kusam dan hitam.

Oleh karena itu, banyak wanita yang rela merogoh kocek lebih dalam untuk membuat ketiak makin putih.

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Padahal, ada cara yang lebih efektif dan murah yang bisa kita lakukan di rumah.

Apalagi jika kita memiliki bahan-bahan dapur seperti lemon, kentang, maupun kunyit.

Hal tersebut tentu bisa kita manfaatkan untuk mencerahkan kulit ketiak.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lemon

Lemon merupakan salah satu bahan alami yang bisa membantu mencerahkan kulit ketiak.

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu mencerahkan kulit ketiak dengan mudah dan salah satunya ialah dengan menggunakan kentang.

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