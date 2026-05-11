Cerai dari Pinkan Mambo, Arya Khan: Jangan Tanya Soal Dia Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, pasangan suami istri itu dikabarkan telah berpisah atau bercerai.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Arya Khan saat melakukan siaran langsung di TikTok baru-baru ini.

Dengan tegas, dia mengumumkan telah berpisah dari Pinkan Mambo.

“Aku sudah menceraikan dia. Kami sudah berpisah secara mutlak," ungkap Arya Khan.

Atas dasar itu Arya Khan meminta netizen untuk berhenti menanyakan perihal Pinkan Mambo.

Dia kemudian memohon doa agar diberikan jalan terbaik ke depannya.

"Jadi, jangan tanya-tanya soal dia lagi sama aku ya. Doakan saja yang terbaik untuk aku dan dia ya,” lanjutnya.