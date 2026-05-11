Cerai dari Pinkan Mambo, Arya Khan: Jangan Tanya Soal Dia Lagi
Senin, 11 Mei 2026 – 18:18 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.
Sebab, pasangan suami istri itu dikabarkan telah berpisah atau bercerai.
Kabar tersebut diungkapkan oleh Arya Khan saat melakukan siaran langsung di TikTok baru-baru ini.
Dengan tegas, dia mengumumkan telah berpisah dari Pinkan Mambo.
“Aku sudah menceraikan dia. Kami sudah berpisah secara mutlak," ungkap Arya Khan.
Atas dasar itu Arya Khan meminta netizen untuk berhenti menanyakan perihal Pinkan Mambo.
Dia kemudian memohon doa agar diberikan jalan terbaik ke depannya.
"Jadi, jangan tanya-tanya soal dia lagi sama aku ya. Doakan saja yang terbaik untuk aku dan dia ya,” lanjutnya.
Pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan kembali jadi perbincangan netizen di media sosial. Sebab, pasangan suami istri itu dikabarkan telah berpisah atau bercerai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Arya Khan Mengaku Sudah Bercerai dari Pinkan Mambo
- Ini Alasan Pinkan Mambo Rela Nyanyi di Jalanan Sambil Live Streaming
- 3 Berita Artis Terheboh: Konon Uya Kuya Miliki 750 Dapur MBG, Pinkan Dapat Ratusan Juta
- Hubungan Pinkan Mambo dan Michelle Ashley Sedang Renggang, Ini Sebabnya
- Jawaban Pinkan Mambo Setelah Diprotes Anak karena Berguling-guling di Jalanan
- Nyanyi di Jalanan, Pinkan Mambo Mengaku Dapat Ratusan Juta