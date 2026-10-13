Cerita 500 Relawan McD Menjadi 'Kakak Bimbing' Bagi Ribuan Anak Marginal

jpnn.com, JAKARTA - Suara gelak tawa dan celoteh riang memecah suasana hangat di restoran McDonald’s TB Simatupang, Jakarta.

Bagi Andini Diva Fitriyani, hari itu bukan sekadar kunjungan biasa. Ini pengalaman pertamanya melangkah masuk ke gerai McDonalds.

"Ini pertama kalinya aku datang ke McDonald’s, jadi senang banget. Ternyata di sini bisa makan, bermain, dan belajar bareng teman-teman," ujar anak binaan Yayasan Cahaya Rumah Ilmu Indonesia itu.

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Andini tidak sendirian. Dia duduk berdampingan dengan relawan karyawan yang hari itu menanggalkan sejenak rutinitas kerjanya demi menjadi "Kakak Bimbing McD".

Dari mendampingi membuat kreasi es krim, tur dapur, hingga mendengarkan cerita mimpi masa depan.

Interaksi sederhana itu tentu menghadirkan ruang aman yang tak selalu didapatkan anak-anak dari kelompok marginal.

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Cerita Andini adalah satu dari 5.250 kisah anak jalanan, pemulung, dan anak prasejahtera yang tersentuh dalam gelaran Community Month 2026.

Menginjak tahun kelimanya, program sosial relawan karyawan McDonald's Indonesia ini mencatatkan lompatan besar.