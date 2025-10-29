menu
Cerita Acha Septriasa soal Pengalamannya Bintangi Film Air Mata Mualaf

Konferensi pers film Air Mata Mualaf di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Acha Septriasa berperan sebagai Anggie dalam film terbaru berjudul Air Mata Mualaf.

Adapun aktria 36 tahun tersebut pernah merantau dan tinggal di Sydney, Australia.

Pengalaman pribadinya itu ternyata bisa menjadi referensi untuk dirinya terkoneksi dengan karakter yang dilakoninya.

Pasalnya, menetap di negara yang suara azan tak terdengar setiap saat membuat Acha Septriasa merasakan kerinduan.

Perasaan rindu akan panggilan ibadah itulah yang kemudian dirinya salurkan untuk mendalami karakter yang diperankannya tersebut.

"Rindunya merasakan suara azan itu saya bisa adaptasikan ke sebuah karakter film saya sendiri. Jadi, sehingga apa pun yang saya persembahkan itu benar-benar tulus banget dengan apa yang ada di dalam hati saya menjadi anak perantau," ujar Acha Septriasa di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/10).

Di samping itu, dia merasa bahwa memerankan Anggie juga memperkuat imannya sendiri, terutama saat jauh dari tanah air.

"Itu membuat diri saya juga jadi lebih punya keimanan yang lebih kuat, walaupun saya jauh dari panggilan-panggilan suara itu," kata Acha Septriasa.

