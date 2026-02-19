menu
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Cerita Alex Rins Menolak Menunggangi Motor Ducati Bersama Gresini Racing

Cerita Alex Rins Menolak Menunggangi Motor Ducati Bersama Gresini Racing

Cerita Alex Rins Menolak Menunggangi Motor Ducati Bersama Gresini Racing
Alex Rins - Yamaha MotoGP. Foto: yamaha/motogp

jpnn.com - Pembalap Spanyol, Alex Rins, mengungkap cerita di balik salah satu keputusan penting dalam kariernya: menolak tawaran bergabung dengan Gresini Racing.

Meski pilihan itu membuatnya kehilangan kesempatan menunggangi motor Ducati yang tengah kompetitif, Rins menegaskan dirinya tidak menyesal.

Situasi tersebut terjadi setelah Suzuki mundur dari MotoGP pada akhir 2022.

Saat itu, Rins memiliki dua opsi utama: bergabung dengan Gresini atau menerima pinangan LCR Honda.

Dia akhirnya memilih Honda, karena mempertimbangkan dukungan proyek pabrikan.

“Di Honda, mereka menawariku ketentuan yang sama seperti yang didapat Marc Márquez dan Joan Mir. Ini bukan soal uang, tetapi proyek dan dukungan pabrikan,” ujar Rins.

Keputusan itu sempat menunjukkan hasil positif. Bersama LCR Honda, Rins meraih kemenangan sensasional di Austin dan finis kedua di sprint race.

Namun, musimnya terganggu cedera parah yang membuatnya absen dalam 13 seri serta gagal meraih poin di beberapa balapan lain.

