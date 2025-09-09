menu
Cerita Andrew Jung: Awalnya Tak Kenal Persib Bandung, Kini Tersihir Bobotoh
Andrew Jung saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Andrew Patrick Jung datang ke Bandung dengan cerita unik. Penyerang asal Prancis itu ternyata tidak langsung mengetahui reputasi besar Persib saat pertama kali menerima tawaran untuk bergabung.

Jung mengaku awalnya asing dengan nama Persib Bandung. Namun, rasa penasaran membawanya melakukan riset kecil.

Sempat Asing dengan Persib

Dari situlah dia mulai memahami bahwa klub asal Jawa Barat tersebut bukan sekadar tim biasa, melainkan salah satu kekuatan besar sepak bola Indonesia.

"Persib adalah salah satu klub besar di negeri ini, Anda bisa merasakannya. Ini adalah klub di mana banyak orang menyukai karena sejarah panjang dan prestasi yang telah diraihnya," kata Jung.

Tersihir Bobotoh

Kesannya makin dalam ketika menyaksikan langsung besarnya dukungan Bobotoh -suporter Persib-.

"Saya menyukai itu dan menyukai bagaimana orang-orang di kota ini begitu mencintai Persib," tambahnya

Tak hanya soal reputasi, Senin lalu juga menjadi momen spesial bagi Jung. Untuk pertama kalinya, mantan pemain Valenciennes itu ikut berlatih bersama rekan-rekan barunya di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

"Saya sungguh senang, akhirnya bisa melakukannya (latihan perdana) karena sebelumnya sakit selama 4-5 hari," sambungnya.

