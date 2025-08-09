Cerita Ari Irham Bertemu Pocong di Tol Serpong
jpnn.com, SERPONG - Aktor Ari Irham membagikan pengalaman mistis saat berhadapan langsung dengan makhluk halus berwujud pocong.
Kejadian tak terduga ini dialami Ari di ruas Tol Serpong pada malam hari, seusai mengantar pulang sang kekasih.
Ari Irham yang saat itu menyetir sendirian, sedang dalam perjalanan pulang dan memasuki gerbang tol.
Dia menjelaskan suasana saat itu belum terlalu larut dan dirinya sempat menyalakan musik untuk menemani perjalanannya.
Ketika memasuki area tol dan hendak mengecek spion kiri mobilnya, sebuah penampakan mengejutkan mendadak muncul.
Tiba-tiba, sesosok pocong muncul di spion kiri mobilnya, tepat di luar jendela.
"Nge-tap, kan pintunya tol kebuka, kan. Ngegas, mau cek spion di kiri, tiba-tiba ada dia (pocong, red)," kata Ari Irham saat wawancara eksklusif di kantor Jpnn.com.
Penampakan itu sontak membuat Ari panik dan tanpa berpikir panjang langsung membanting setir mobilnya.
